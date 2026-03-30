Sve više influensera napušta Dubai u potrazi za novim destinacijama koje nude glamur, sigurnost i povoljne poreze. Među najtraženijim lokacijama izdvajaju se egzotična ostrva, azijske metropole i luksuzne evropske destinacije, a na listi se našla i Crna Gora.

U poslednjih nekoliko nedelja sve je više influensera koji napuštaju Dubai, donedavno gotovo podrazumevanu destinaciju za život u "poreskom raju". Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, mnogi od njih traže nove lokacije koje nude kombinaciju glamura, sigurnosti i povoljnih poreskih uslova.

Kao jedna od opcija izdvajaju se Kajmanska ostrva, poznata po životu bez poreza i prelepim plažama. Ovaj karipski arhipelag nudi visok standard života, tropsku klimu i dinamičan noćni provod, uz česte zabave na brodovima.

Sličnu reputaciju imaju i Bermudi, koji se ističu bezbednošću, visokim standardom i odsustvom poreza na dohodak i kapitalnu dobit. Posetioci mogu boraviti do 180 dana bez vize, ali je za rad neophodna prethodno obezbeđena dozvola.

Među atraktivnim destinacijama je i Portoriko, koji je postao popularan zahvaljujući poreskim olakšicama i nižim troškovima života. Brojni influenseri i sportisti već su se tamo preselili kako bi iskoristili prednosti lokalnih zakona.

U Aziji se izdvaja Kuala Lumpur, proglašen jednim od najboljih gradova za život stranaca. Grad privlači pristupačnim cenama, bogatom kulturom i atrakcijama poput nebodera Merdeka 118, jednog od najviših na svetu.

Bali je u međuvremenu stekao reputaciju „svetske prestonice influensera“. Turizam tamo beleži snažan rast, a posetioci hvale opušten način života i prirodne lepote ostrva.

U Americi, Majami ostaje simbol glamura, luksuza i aktivnog društvenog života. Grad privlači influensere koji traže alternativu Dubaiju, uz stabilnu ekonomiju i bogatu gastronomsku i umetničku scenu.

Kao alternativa bliskoistočnim metropolama pominje se i Šangaj, koji nudi spoj modernih nebodera, luksuza i razvijene infrastrukture. Troškovi života mogu biti niži nego u Dubaiju, a grad je poznat po raznovrsnoj ponudi hrane i međunarodnoj zajednici.

Za one koji traže vrhunski luksuz, tu je Monako – utočište milijardera, slavnih ličnosti i influensera. Poznat je po luksuznim hotelima, jahtama i odsustvu poreza na dohodak i bogatstvo.

U SAD-u se izdvaja i Čarlston u Južnoj Karolini, poznat po šarmantnoj arhitekturi i romantičnoj atmosferi. Sve više influensera bira ovaj grad zbog kvaliteta života, a ne samo poslovnih prilika.

U Australiji pažnju privlače Bajron Bej i Gold Kost. Zbog visokih troškova života u Sidneju i Melburnu, influenseri se sve češće okreću ovim opuštenijim i pristupačnijim destinacijama.

U Evropi se kao rastuća destinacija izdvaja Crna Gora, posebno Boka kotorska i primorje, poznati po spektakularnim pejzažima. Razvoj luksuznih marina i kompleksa, poput Portonovog, privlači imućne strance i influensere.

Dalje na istoku, Makao – poznat kao "Las Vegas Azije" – nudi raskošne kazino-resorte i razvijenu turističku ponudu.

Među novim opcijama je i Panama Siti, jedan od najkosmopolitskijih gradova Centralne Amerike. Privlači strance stabilnom ekonomijom, korišćenjem američkog dolara i relativno pristupačnim luksuznim stanovima, pišu 92 putovanja.