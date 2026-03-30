Sve više influensera napušta Dubai u potrazi za novim destinacijama koje nude glamur, sigurnost i povoljne poreze. Među najtraženijim lokacijama izdvajaju se egzotična ostrva, azijske metropole i luksuzne evropske destinacije, a na listi se našla i Crna Gora.

U poslednjih nekoliko nedelja sve je više influensera koji napuštaju Dubai, donedavno gotovo podrazumevanu destinaciju za život u "poreskom raju". Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku, mnogi od njih traže nove lokacije koje nude kombinaciju glamura, sigurnosti i povoljnih poreskih uslova.

Kao jedna od opcija izdvajaju se Kajmanska ostrva, poznata po životu bez poreza i prelepim plažama. Ovaj karipski arhipelag nudi visok standard života, tropsku klimu i dinamičan noćni provod, uz česte zabave na brodovima.

Sličnu reputaciju imaju i Bermudi, koji se ističu bezbednošću, visokim standardom i odsustvom poreza na dohodak i kapitalnu dobit. Posetioci mogu boraviti do 180 dana bez vize, ali je za rad neophodna prethodno obezbeđena dozvola.

Među atraktivnim destinacijama je i Portoriko, koji je postao popularan zahvaljujući poreskim olakšicama i nižim troškovima života. Brojni influenseri i sportisti već su se tamo preselili kako bi iskoristili prednosti lokalnih zakona.

Aziji se izdvaja Kuala Lumpur, proglašen jednim od najboljih gradova za život stranaca. Grad privlači pristupačnim cenama, bogatom kulturom i atrakcijama poput nebodera Merdeka 118, jednog od najviših na svetu.

Bali je u međuvremenu stekao reputaciju „svetske prestonice influensera“. Turizam tamo beleži snažan rast, a posetioci hvale opušten način života i prirodne lepote ostrva.

Americi, Majami ostaje simbol glamura, luksuza i aktivnog društvenog života. Grad privlači influensere koji traže alternativu Dubaiju, uz stabilnu ekonomiju i bogatu gastronomsku i umetničku scenu.

Kao alternativa bliskoistočnim metropolama pominje se i Šangaj, koji nudi spoj modernih nebodera, luksuza i razvijene infrastrukture. Troškovi života mogu biti niži nego u Dubaiju, a grad je poznat po raznovrsnoj ponudi hrane i međunarodnoj zajednici.

Za one koji traže vrhunski luksuz, tu je Monako – utočište milijardera, slavnih ličnosti i influensera. Poznat je po luksuznim hotelima, jahtama i odsustvu poreza na dohodak i bogatstvo.

SAD-u se izdvaja i Čarlston u Južnoj Karolini, poznat po šarmantnoj arhitekturi i romantičnoj atmosferi. Sve više influensera bira ovaj grad zbog kvaliteta života, a ne samo poslovnih prilika.

Australiji pažnju privlače Bajron Bej i Gold Kost. Zbog visokih troškova života u Sidneju i Melburnu, influenseri se sve češće okreću ovim opuštenijim i pristupačnijim destinacijama.

Evropi se kao rastuća destinacija izdvaja Crna Gora, posebno Boka kotorska i primorje, poznati po spektakularnim pejzažima. Razvoj luksuznih marina i kompleksa, poput Portonovog, privlači imućne strance i influensere.

Dalje na istoku, Makao – poznat kao "Las Vegas Azije" – nudi raskošne kazino-resorte i razvijenu turističku ponudu.

Među novim opcijama je i Panama Siti, jedan od najkosmopolitskijih gradova Centralne Amerike. Privlači strance stabilnom ekonomijom, korišćenjem američkog dolara i relativno pristupačnim luksuznim stanovima, pišu 92 putovanja.