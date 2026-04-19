Tokom uživo prenosa Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, uključio se Kristijan Golubović, kako bi pregovarao za potencijalni boks meč.

Tom prilikom, Bogdanov drug i bivši bokser, Stefan Čolović, isprovocirao je Golubovića, spomenuvši cifru za koju je boravio u aktuelnom rijalitiju.

-Što si bio u rijalitiju šest meseci za 20.000 evra? - rekao je Stefan.

-Klošaru, ja ne pričam sa Željkom ispod 300.000 evra. Bez hiljadu evra dnevno, ja ne pričam sa Željkom Mitrovićem - otkrio je Kristijan.

-Sad ću zvati Željka na video poziv! Ako mi nije dao preko milion evra, svima ću vam popu*iti ku*ac - govorio je Golubović.

BONUS VIDEO: