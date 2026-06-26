Meteorološkinja iz Hjustona, Britani Begli (44), ostala je bez posla na televiziji KPRC-TV nakon što je njen viralni ispad na društvenim mrežama izazvao veliku pažnju javnosti i navodno doveo do raskida saradnje.

Sporni trenutak desio se ranije ovog meseca, kada je objavila duži Instagram post u kojem se žalila na to što nikada nije osvojila Emi nagradu, pritom kritikujući svoje šefove i kolege.

- Nikada nisam dobila Emi jer tržišta u kojima sam radila nisu smatrala da je izveštavanje o saobraćaju vredno nagrade. Umorna sam od dolaska kući u prazan frižider - navela je u objavi.

Takođe je kritikovala kolege i način rada u redakciji, tvrdeći da su se u programu ponekad emitovali segmenti bez adekvatne pripreme i profesionalnih standarda.

Nakon što je objava postala viralna, Begli je kasnije pojasnila da joj nije bila namera da uvredi kolege, već da skrene pažnju na mentalno zdravlje i pritiske u medijskoj industriji. Pre dolaska na KPRC-TV radila je na televizijama u Kaliforniji, Južnoj Karolini i Ohaju.

"Doprinela sam televiziji"

Potvrdila je da više nije deo pomenute medijske kuće, uz poruku da je odluka kompanije za nju prihvatljiva.

- Više nisam tamo i za to sam iskreno zahvalna - navela je Begli u objavi na Instagramu.

U istoj objavi Britani je istakla da ne poriče odluku poslodavca, ali je naglasila da stoji iza svog rada i profesionalnog angažmana.

- Možda ste videli naslove. Ne bih to rekla da ne mogu da dokažem. Sve što sam radila mogu da potkrepim mejlovima i rezultatima koji pokazuju koliko sam doprinosila KPRC-u - poručila je ona.

Dodala je i da želi da u budućnosti ima "veću ulogu na televiziji" i da se zalaže za ljude koji, kako kaže, dolaze iz skromnih početaka.

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