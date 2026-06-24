Dok javnost bruji o navodnom raskidu Duška Tošića i Nore, novi prizori sa Dedinja bacaju drugačije svetlo na celu priču! Njih dvoje su danas viđeni zajedno nakon ručka u jednom prestoničkom restoranu, pa su se odmah pojavile spekulacije da je među njima došlo do pomirenja.

Iako se očekivalo da će, kao zaljubljeni par, ići ruku pod ruku, oni su se razdvojili i hodali na metar razdaljine

Dok je on bio obučen elegentno i odabrao košulju, pantalone i mokasine, ona kao da je stigla sa treninga. Nosila je kratki sportski šorts i top koji je istakao njene bujne grudi.

Uhvaćeni zajedno

Duško i Nora u restoranu su sedeli zajedno i tim gestom potvrdili da među njima sada nema zahlađenja. Ovaj restoran nalazi se na luksuznoj lokaciji, pa deluje da se par ne štedi kada je reč o zajedničkom provedenom vremenu.



Kako izveštava Kurirov reporter sa lica mesta, Duško je stigao prvi, a 15 minuta nakon njega, pojavila se i Nora, koja je ušla na drugi ulaz.



Vlasnik restorana ih je lično doveo do stola, a bili su smešteni tako da budu skriveni od znatiželjnih pogleda, pa su sedeli sami. Nakon toga, oni su ištelai zajedno iz restorana. Na kraju, ušli su u njegov luksuzni auto i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Nelogičnosti u objavama

Iako je bilo nelogičnosti koje su usledile nakon objavljene vesti o njihovoj vezi, vrlo brzo se pročulo za krah ljubavi, ili pokušaj da se odnos zataška. Tokom svog razgovora za Kurir, Nora je sama priznala da je srećna sa Tošićem, direktnim rečima.

- Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmeh.

Nakon toga, usledio je raskid, a ovog puta, nisu uspeli da se sakriju od Kurirovog reporetra koji ih je "uhvatio" zajedno.

Nora je nedavno na Instagram profilu podelila snimak iz luksuznog BMW-a tokom vožnje, dok je u pozadini išla pesma Ane Nikolić "Dobro došao u moj zaborav".

Stihovi poznate balade govore o kraju jedne ljubavi, preboljevanju i ostavljanju prošlosti iza sebe, pa su pratioci odmah krenuli sa nagađanjima da li je Nora na ovaj način želela nekome da pošalje poruku.

Alo/Kurir

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