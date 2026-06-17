Pevačica Aleksandra Prijović objavila je preslatku fotografiju svoje naslednice Arije, a publika je više nego oduševljena preslatkom devojčicom.

 Njeno društvo su ovog puta činile njena jetrva Lena, Lenina ćerkica, kao i Aleksandrina ćerkica Aria.

Ovaj ženski deo porodice odlučio je da se opusti i provede kvalitetno zajedničko vreme kod kuće na kafi. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju svih, bio je presladak prizor dveju devojčica.

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Njihove majke su se potrudile oko njihovog stajlinga, pa su tako naslednice za ovu priliku bile obučene potpuno isto – obe su nosile prelepe, identične roze haljinice, što je dodatno naglasilo njihovu bliskost.

Lena je prva objavila ovaj predivan prizor i uz njega napisala kratku, ali emotivnu poruku: "Sestre". Aleksandra nije krila oduševljenje, pa je odmah podelila tu istu objavu na svom Instagram profilu, dodavši komentar pun ljubavi: "Moje devojke".

Značenje imena Aria

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

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Sinu napravila bajkovit rođendan

Podsetimo, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović napravili su nedavno sinu Aleksandru bajkovitu proslavu šestog rođendana.

Porodica je ovaj važan dan obeležila u veseloj atmosferi uz dekoraciju inspirisanu popularnom video-igrom Roblox, što je oduševilo najmlađe goste.

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