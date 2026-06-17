Pevačica Aleksandra Prijović objavila je preslatku fotografiju svoje naslednice Arije, a publika je više nego oduševljena preslatkom devojčicom.

Njeno društvo su ovog puta činile njena jetrva Lena, Lenina ćerkica, kao i Aleksandrina ćerkica Aria.

Ovaj ženski deo porodice odlučio je da se opusti i provede kvalitetno zajedničko vreme kod kuće na kafi. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju svih, bio je presladak prizor dveju devojčica.

Njihove majke su se potrudile oko njihovog stajlinga, pa su tako naslednice za ovu priliku bile obučene potpuno isto – obe su nosile prelepe, identične roze haljinice, što je dodatno naglasilo njihovu bliskost.

Lena je prva objavila ovaj predivan prizor i uz njega napisala kratku, ali emotivnu poruku: "Sestre". Aleksandra nije krila oduševljenje, pa je odmah podelila tu istu objavu na svom Instagram profilu, dodavši komentar pun ljubavi: "Moje devojke".

Značenje imena Aria

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

Sinu napravila bajkovit rođendan

Podsetimo, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović napravili su nedavno sinu Aleksandru bajkovitu proslavu šestog rođendana.

Porodica je ovaj važan dan obeležila u veseloj atmosferi uz dekoraciju inspirisanu popularnom video-igrom Roblox, što je oduševilo najmlađe goste.

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