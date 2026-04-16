Vesna Jugović, poznatija kao Vesna de Vinča, gladovala je 40 dana i skinula 14 kilograma.

Otkako je pročitala knjigu doktora Rudolfa Brojsa, koji je ovom metodom 50.000 ljudi navodno izlečio od kancera, vlasnica kompanije "Mis Ju" Vesna de Vinča redovno pribegava najstrožem postu.

"Razbolela sam se zbog toga što sam na ratištu fotografisala zaklane ljude. Bilo je strašno! Niko normalan ne može to da podnese, pa mi je stradala štitna žlezda. Tada sam prvi put počela da gladujem. Prve godine nisam jela sedam dana, sledeće 14, one tamo 21, pa 28... Tokom korone sam imala više vremena za sebe, pa sam probala da gladujem 42 dana i uspela sam", rekla je ona za "Kurir".





Vesna je jedne godine izdržala 40 dana bez hrane.

"Odlučila sam javno da gladujem kako bi ljudi videli da se od toga ne umire. Prvih nekoliko dana postepeno sam smanjivala unos hrane. Prvo sam izbacila meso, a potom sam jela samo kaše i supice. Tokom celog dana sam pila vodu sa limunom. Kada odem u restoran naručim vodu u kojoj se kuvala govedina, krompir, šargarepa... Pila sam i sok od cvekle, u koji ponekad dodam šargarepu i celer", kaže bivša novinarka i dodaje da se gladna oseća mnogo moćnije:

"Kada ukrotite tu životinju u sebi koja hoće da jede i pije, sve će biti mnogo bolje. Dan ili dva sam imala nesanicu, a nijednog trenutka nisam bila umorna, samo mi je rasla energija. Svakog jutra ustanem u šest, utrljam zeolit na desni, a potom popijem vodu. To radim i pred spavanje. Potom skuvam čaj od žalfije, u koji ponekad dodam mentu, matičnjak i kantarion".



Pored toga što je gladovala, Vesna se i na druge načine čistila:

"Redovno sam se klistirala, jer su naša creva puna otrova. Jela sam svakog drugog ili trećeg dana po pet trešanja sa košticom. Za sve to vreme sam proveravala krvnu sliku, koja mi je bila super, PH faktor idealan, a pritisak i puls savršeni".

Šta jede Vesna de Vinča:



DORUČAK

Voda sa limunom

RUČAK

Sok od cvekle

VEČERA

Voda u kojoj se kuvala supa



Trik savet - Kada mi se nešto prijede, nalivam se vodom. To je dobar način da savladam glad, koja prođe sedmog ili osmog dana.





