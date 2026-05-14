Za razliku od klasičnih prezentacija kompanija i uobičajenih razgovora o zapošljavanju, komunikacija sa članovima Factory tima uglavnom je bila usmerena na konkretne tehnološke izazove, razvoj kompleksnih sistema i način na koji se unutar kompanije razvijaju stručnost i inženjerski pristup.

Posebno interesovanje među studentima izazvale su teme vezane za AI, mašinsko učenje i obradu podataka. Kroz razgovore sa inženjerima moglo se primetiti da kompanija okuplja stručnjake različitih profila, od softverskih inženjera i data stručnjaka do matematičara i eksperata za mašinsko učenje, kao i da značajan deo projekata podrazumeva rad na sistemima visokog nivoa kompleksnosti.

Utisak koji je bio prisutan tokom razgovora sa članovima tima jeste da Factory značajan fokus stavlja na dugoročni razvoj stručnosti i ulaganje u ljude. Pored rada na projektima, poseban akcenat stavlja se na kontinuirano usavršavanje zaposlenih, istraživački rad i povezivanje sa akademskom zajednicom.

Ulaganje u stručnost i razvoj ljudi

Jedna od tema koja se često provlačila kroz razgovore sa studentima odnosila se na način na koji Factory razvija stručnost unutar svojih timova.

Prema informacijama koje su predstavnici kompanije podelili tokom sajma, značajan deo fokusa usmeren je na kontinuirano usavršavanje zaposlenih, internu razmenu znanja i dugoročno ulaganje u razvoj ljudi. Pored rada na projektima, kompanija aktivno podržava i akademski razvoj zaposlenih i saradnika, uključujući stipendiranje studija na različitim nivoima obrazovanja, od osnovnih akademskih studija do doktorskih istraživanja.

U timu se danas nalaze studenti i diplomci više tehničkih i prirodno matematičkih fakulteta, koji kroz rad na projektima paralelno razvijaju praktična i akademska znanja. Tokom razgovora moglo se steći utisak da kompanija upravo u takvom pristupu vidi jedan od važnih preduslova za dugoročan razvoj stručnosti i stabilan rast timova.

Posebnu pažnju studentima privukla je činjenica da mladi inženjeri veoma rano dobijaju priliku da rade na ozbiljnim sistemima i sarađuju sa iskusnijim članovima timova na projektima koji zahtevaju visok nivo odgovornosti i tehničkog znanja.

Visokostručan AI tim

Veliku pažnju posetilaca privukle su upravo teme vezane za AI tim kompanije i način na koji se veštačka inteligencija koristi u realnim operativnim sistemima. Tim predvode stručnjaci sa međunarodnim praktičnim iskustvom i snažnim prisustvom u akademskoj zajednici, uključujući i saradnju i angažmane na međunarodnom nivou, dok je sama struktura i organizacija AI tima ostavila utisak jednog od segmenata na koji kompanija sa razlogom može biti posebno ponosna.

Umesto teorijskih prezentacija i opštih priča o AI tehnologijama, razgovori su bili usmereni na praktične primene mašinskog učenja, obrade velikih količina podataka i razvoja sistema koji funkcionišu u zahtevnim produkcionim okruženjima.

Kroz razgovore sa članovima tima moglo se čuti da Factory radi na projektima koji podrazumevaju obradu velikog broja podataka, razvoj analitičkih sistema i implementaciju AI modela u okruženjima koja zahtevaju visok nivo stabilnosti, sigurnosti i pouzdanosti.

Deo AI tima aktivno učestvuje i u istraživačkim projektima i akademskom radu, što dodatno doprinosi razvoju internih znanja i praćenju savremenih tehnoloških pravaca.

Tokom razgovora moglo se primetiti i da kompanija značajan fokus stavlja na praktičnu vrednost tehnologije, odnosno na razvoj sistema koji imaju konkretnu operativnu primenu i rade u realnim poslovnim i institucionalnim okruženjima.

Spoj industrije i akademske zajednice

Za veliki broj posetilaca zanimljiv je bio i način na koji Factory povezuje industrijski i akademski pristup razvoju tehnologije.

Kroz razgovore sa članovima tima moglo se primetiti da kompanija održava snažnu povezanost sa akademskom zajednicom, kako kroz saradnju sa stručnjacima iz različitih oblasti, tako i kroz podršku zaposlenima koji paralelno razvijaju akademske i profesionalne karijere.

Takav pristup posebno dolazi do izražaja u oblastima kao što su AI, obrada podataka i razvoj analitičkih sistema, gde se tehnologije i metodologije veoma brzo razvijaju i zahtevaju kontinuirano usavršavanje i istraživački rad.

Upravo zbog toga, razgovori na štandu kompanije nisu bili fokusirani isključivo na zapošljavanje, već i na šira pitanja razvoja tehnologije, stručnosti i budućnosti inženjerskih profesija, što je privuklo pažnju velikog broja studenata.

Razgovori koji su privukli pažnju studenata

Za veliki broj studenata upravo su razgovori o realnim projektima i svakodnevnim inženjerskim izazovima predstavljali najzanimljiviji deo posete štandu kompanije.

Umesto fokusiranja isključivo na benefite i korporativnu kulturu, predstavnici Factory-ja govorili su o načinu rada na sistemima koji zahtevaju visok nivo pouzdanosti, skalabilnosti i integracije različitih tehnologija, što je kod dela posetilaca ostavilo utisak ozbiljnog inženjerskog okruženja.

Tokom trajanja sajma moglo se primetiti da su studenti posebno zainteresovani za razgovore o tehnologijama koje imaju konkretnu primenu, kao i za mogućnost rada na projektima koji podrazumevaju razvoj složenih sistema i saradnju multidisciplinarnih timova.

Ovogodišnji JobFair još jednom je pokazao koliko studentima znači direktan kontakt sa kompanijama i prilika da iz prve ruke čuju kako izgleda rad na savremenim tehnološkim projektima. Sudeći po interesovanju i broju razgovora koji su vođeni tokom trajanja sajma, Factory je bio jedna od kompanija koja je uspela da privuče pažnju upravo takvim pristupom.