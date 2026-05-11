Velika muzička zvezda devedesetih, Igor Todorović (55), poznatiji kao Dr IgI, imao je buran život, obeležen brojnim teškim momentima.

U emotivnoj ispovesti, pevač je jednom prilikom otvorio dušu o porodičnoj tragediji, svojoj usamljenosti i najvećoj neostvarenoj želji - da postane otac.

Iako se fizički nije mnogo promenio za sve ove godine, Dr Igi u sebi nosi veliku tugu. Priznaje da je smrt brata izuzetno teško podneo i da je taj gubitak ostavio ogroman trag na njegov život.

- Ne mogu da objasnim taj osećaj, pomutio mi se um. Često volim da kažem da bih želeo da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ - izjavio je pevač i dodao da bi radije bez dinara sedeo na Pančevačkom mostu, jer bi sa bratom ponovo stvorio sve.

"Meni niko ne bi dao da usvojim dete"

Pevač ističe da nikada nije bio u braku i nema decu, iako je imao mnogo devojaka i veza. Smatra da za ljubav i dalje ima vremena jer, kako kaže, "izgleda kao da ima tridesetak godina", ali ga izuzetno boli to što nije u mogućnosti da detetu pruži dom.

- Meni niko ne bi dao da usvojim dete, jer sam muškarac i živim sam. Bio bih divan otac, jer sam jako odgovoran, tačan i precizan - govorio je za medije.

Zbog toga ističe da se oseća kao da mu život gubi smisao, te strahuje za budućnost svoje loze.

- Koncerti će doći i proći, biće svega, ali nas neće biti. Ako ja ne budem imao muškog naslednika, porodica Todorović će se ugasiti - sa knedlom u grlu objašnjava pevač.

Iako je socijalno biće koje nije stvoreno da bude samo, priznaje da ponekad pomisli da je možda tako i bolje, s obzirom na to kako se ljudi danas ponašaju prema njemu.

Kući donosio ogromne sume novca

Dr Igi je ranije govorio o svojim počecima.

- Na početku moje karijere pevao sam u Cirihu sa Ninom Rešićem. Nakon nastupa gazda je tražio da ja ostanem mesec dana. Rekao mi je da radim vikendom, tad je bio nastup sa Džejom i Zlatom Petrović, bila je i Viki Miljković. Kad sam se vratio sa te turneje, doneo sam kući oko 70.000 maraka i bacio ih na sto. Moji roditelji su imali dobre plate i penzije, ali kad su videli tu svotu novca, shvatili su da se šou-biznis isplati mnogo ako si na samom vrhu - govorio je Todorović jednom prilikom.

Alo/24sedam

BONUS VIDEO: