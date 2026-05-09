Uoči velikog koncerta koji će Željko Joksimović održati na na tvrđavi Kastel, regionalna muzička zvezda otkrila je i jednu veoma ličnu želj, da mu tokom ovog posebnog događaja najveća podrška bude upravo njegova porodica.

Željko je, govoreći o predstojećem nastupu, kroz šalu istakao sa kim sigurno putuje u Banja Luku.

-Sa kim sigurno idem u Banja Luku? Sa bendom, naravno, jer bez benda nema koncerta - našalio se on, a zatim dodao da će koncertu prisustvovati i njegova supruga Jovana Joksimović.

"Tata, nas nikad ne vodiš na koncert, a obećao si"

Ipak, posebno emotivan za njega je plan da na Kastelu budu i njegova deca.

-Voleo bih da povedem decu jer su na veoma malom broju mojih koncerata bile prisutne moje ćerke Ana i Srna. Jednom su bile u Osijeku i tada su mi rekle: "Tata, nas nikad ne vodiš na koncert, a obećao si". Bilo mi je baš žao zbog toga. Kosta je bio, Mina takođe… I eto prilike da i u Banja Luci budu moja deca - iskreno je rekao Joksimović.

Ljubav planula na Evroviziji

Podsetimo, njih dvoje u braku su dobili troje dece, sina Kostu i ćerke Anu i Srnu, dok pevač iz prethodnog braka ima i ćerku Minu.

Evrovizija 2007. godine održana je u Helsinkiju, a predstavnica Srbije, Marija Šerifović, odnela je pobedu sa pesmom "Molitva".

Već naredne, 2008. godine, takmičenje je organizovano u Beogradu, a voditeljski par bili su upravo Jovana i Željko Joksimović.

Ipak, malo je poznato da su tada postojale i druge opcije za voditelje "Evrosonga", među kojima se pominjalo i ime naše teniske šampionke Ana Ivanović, kao i da je bila razmatrana ideja da se pridruži manifestaciji, dok je u tom periodu u javnosti često spominjan i Novak Đoković u kontekstu velikih nacionalnih sportskih uspeha.

Predlog tadašnjeg direktora RTS-a bio je da Ivanovićeva bude voditeljka, što je danima bila glavna tema domaćih medija.

Konačna odluka ipak je pala na Jovanin i Željkov izbor, a upravo tokom priprema za Evroviziju dogodio se i prelomni trenutak u njihovim životima.

Na prvim probama, kako se kasnije navodilo, među njima su se pojavile emocije koje su promenile sve.

Ona je tada bila verena, ali je, kako se ističe, nakon što je shvatila svoja osećanja prema Joksimoviću, raskinula veridbu i započela vezu sa pevačem, što je kasnije rezultiralo brakom i zajedničkim životom.