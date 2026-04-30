„Danas će biti povećanje cene dizela, samo 2 dinara, dok benzin ostaje na istom nivou“, rekao je Vučić, ukazujući na nastavak nestabilnosti na tržištu energenata.

Naime, od danas u 15 časova litar evrodizela koštaće 221 dinar, a benzin 191 dinar. Nove cene će važiti do sledećeg petka, 8. maja.

"Srbija među zemljama sa najmanjim rastom cena"

Predsednik je naglasio da se cena nafte već kreće oko 124 dolara po barelu, uz upozorenje da bi mogla dodatno da raste.

„Šta da radimo sa 124 dolara za naftu? Tačno je, Kiril Dmitrijev je bio u pravu kada je rekao da će cena ići ka 150 dolara. Kao da su svi znali gde to vodi – i Kinezi i Rusi i Amerikanci“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Evropa trenutno snosi najveći teret rasta cena.

Vučić je istakao da je Srbija među državama koje su najmanje povećale cene goriva od početka krize.

„Mi smo pretposlednji u Evropi po visini povećanja cena goriva. Samo je jedna zemlja iza nas – Slovenija, ali su se oni suočili sa nestašicama“, rekao je predsednik.

Kako je naveo, država je značajno ublažila udar na građane kroz smanjenje akciza i druge mere.

"Danas puštamo nove rezerve"

Vučić je potvrdio da država nastavlja da interveniše na tržištu kroz puštanje dodatnih količina nafte iz rezervi.

„Danas puštamo nove rezerve, nove hiljade tona nafte. Gledamo da rafinerija radi, da može da proizvodi kerozin i druge derivate“, rekao je on.

Dodao je da Srbija i dalje ima dodatni prostor za reagovanje.

„Još nismo dirali u vojne rezerve“, zaključio je Vučić, naglašavajući da se država „snalazi na sve načine“ kako bi ublažila posledice globalne energetske krize.

Celo obraćanje predsendika možete pročitati OVDE.