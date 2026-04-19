Pevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana, a o njenom zdravstvenom stanju porodica ćuti.

Već nedeljama se Zorica ne pojavljuje u javnosti, a poslednjih nekoliko emisija "Pinkovih zvezda", u kojima je član žirija, propustila je upravo zbog pogoršanog zdravstvenog stanja i operacije koja joj je obavljena 12. februara.

Kako se saznaje iz dobro obaveštenih izvora, pevačici je nedavno urađena još jedna medicinska intervencija.

Poslednji put je viđena u javnosti 2. februara, kada je stigla na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde". Pevačica je u studio došla u društvu supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša i ćerke Zlate, a na pitanje okupljenih novinara kako se oseća kratko je odgovorila: "Ja sam dobro".

Iako se muzička zvezda ne oglašava, na njenom Instagram profilu mogli smo da vidimo interesantnu objavu sa početka karijere, gde pevačica ne liči na sebe, odnosno, malo ko bi je prepoznao bez autentične i prepoznatljive ružičaste kose.

-Na današnji dan, 1975. godine, objavljena je prva ploča Zorice Brunclik za PGP RTB (kasnije PGP RTS), na kojoj se nalazi singl "Ne daj da nas rastave" - piše u opisu ispod stare fotografije pevačice koju je njen tim na zvaničnoj stranici objavio početkom januara meseca, što je i poslednja objava Zoričina.

Titu pevala čak 16 puta

Brunclikova je dobitnica brojnih muzičkih nagrada, a zanimljivo je to da je Josipu Brozu Titu pevala čak 16 puta.

- Krenula sam da pevam i vidim ga kako, onim crvenim tepihom, ide pravo prema meni. Da smo mogli svi da se povučemo negde, ali bio je zid. Sad zatečeni, ceo taj orkestar, i on prilazi meni i pruža mi ruku da se upoznamo. Ima li potrebe da kažem da posle tri dana nisam prala ruke? Inače sam levoruka tako da nije bilo potrebe da je koristim (smeh). Pozdravili smo se i on mi je rekao: "Da li Vi imate neku svoju pesmu?", kažem: "Da", on: "Nemojte više da mi pevate, koga god dovedu od mladih pevača koji umeju da pevaju, svi mi pevaju "Berem grožđe, biram tamjaniku" i sve neke izvorne. Ako imate, otpevajte mi. Kako se zove pesma?", kažem: "Ne daj da nas rastave" i otpevala sam mu tu pesmu - otkrila je svojevremeno popularna pevačica.

