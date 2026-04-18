Marija Savić Stamenić godinama je radila na RTS, a otkaz je dala u emisiji.

Vodila je i uređivala Nacionalni dnevnik, a u programu uživo se oprostila od Javnog servisa.

Gledaocima se obratila emotivnim rečima, a taj isečak je postao viralan na društvenim mrežama.

- Ovo je moja poslednja emisija na RTS. Vama hvala na poverenju i pažnji ne samo danas nego svih ovih godina. Hvala kolegama na svemu, hvala RTS-u. Odlazim sa RTS-a, ostanite uz ovaj kanal, a mi se vidimo na nekom drugom mestu - rekla je Marija tada.