Haris Džinović već decenijama važi za jednog od najtraženijih pevača na domaćoj estradi, a njegov privatni život oduvek izaziva veliku pažnju javnosti.

Iako retko govori o ličnim temama, mediji su intenzivno pratili njegov razvod od 30 godina mlađe supruge, modne kreatorke Meline, sa kojom ima dvoje dece.

Danas Haris živi u porodičnoj vili na Senjaku zajedno sa ćerkom Đinom i sinom Kanom, dok je Melina sada već verena žena za 25 godina starijeg bogataša.

Kada su se Haris i Melina upoznali, on je imao 51 godinu, dok je ona imala tek 21. Razlika u godinama bila je često tema medijskih spekulacija, a pevač je otkrio da je njihova ljubav započela dok je Melina još bila studentkinja.

- U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama. Melina i ja smo se upoznali u Sarajevu. Sve je to bilo spontano, jednostavno se desilo. Za sada nam dobro ide, a šta će biti posle, videćemo. Sve je krenulo iz avanture. Ni ona ni ja nismo se ovome nadali. Onda smo u jednom trenutku rekli jedno drugom: Hajde da napravimo dete! Niko ne zna hoće Ii baš to biti priča za ceo život - istakao je on.