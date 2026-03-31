Nakon potvrđivanja optužnice protiv osmorice okrivljenih za podvođenje dve devojčice, rođene 2009. godine, uhapšena su još trojica policajaca iz Kalesije i Živinica zbog povezanosti sa ovim slučajem. U pitanju su tinejdžerke iz Doma za decu bez roditeljskog staranja.

Uprava policije MUP Tuzlanskog kantona saopštila je juče da je u pitanju nastavak istrage za trgovinu ljudima.

- Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, Odsek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, su u okviru istrage kojom rukovodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u predmetu B. K. i drugi, dana 30. 3. 2026. godine, po nalogu kantonalne tužiteljke, zbog sumnje da su počinili krivično delo trgovina ljudima, oduzeli slobodu četiri lica, od čega tri policijska službenika Uprave policije MUP TK-a i to: E. K. (23) i I. H. (24) oba iz Kalesije, A. H. (36) iz Živinica i licu M. J. (64) iz Banovića - navodi MUP.

Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Direktor Uprave policije MUP TK-a juče je doneo Odluku o privremenoj suspenziji za navedene policijske službenike, do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka.

Za sada još uvek nije saopšteno za koju se tačno ulogu u ovom slučaju sumnjiče uhapšeni muškarci.

Ranije su povodom istog slučaja uhapšena četiri policijska službenika. Reč je o inspektoru Policijske uprave Kalesija Besimu Kopiću, načelniku Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice Miralemu Haliloviću, te policajcima iz Živinica Jasminu Modriću i Dževadu Požegiću. Takođe, uhapšeni su i bivši poslanik u Parlamentu BiH i univerzitetski profesor Zijad Jagodić, kao i Sulejman Šehić, Nedim Avdić i Šemsudin Kadrić.

Kantonalni sud u Tuzli krajem januara ove godine potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv pomenute osmorice.

Kopiću, Kadriću, Haliloviću, Modriću i Šehiću se na teret stavlja da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, predavali drugim licima i skrivali dve devojčice iz Doma za decu bez roditeljskog staranja, u svrhu iskorišćavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorišćavanja, te su ih i oni seksualno iskorišćavali i davali im novac za to.

Jagodiću, Požegiću i Avdiću se na teret stavlja da su u pomenutom periodu seksualno iskorišćavali devojčice i plaćali im za to, iako su bili svesni da su maloletne i da su žrtve trgovine ljudima.

Prema navodnim iskazima žrtava, na samom vrhu se nalazio Besim Kopić, koji je devojčicama ugovarao klijente za seksualne odnose, a cene su se kretale uglavnom od 150 do 500 KM (70-250 evra), dok je on uzimao „proviziju“ od 50 do 100 KM (24-48 evra).

Kako javljaju bosanski mediji, maloletnice su u iskazima policiji navele imena osoba za koje se sumnja da su bile uključene u mrežu. Među njima su Jagodić, Halilović, Modrić i Požegić.

Opisale su ko ih je „štitio od drugih policajaca“, vozio do apartmana i dogovarao mušterije, davao drogu i poklonio automobil. Tvrde da su u apartmane dolazili i drugi policajci i poznate osobe iz lokalne zajednice.

Maloletnice su u više navrata izjavile i da su bile zastrašivane da će „završiti u maloletničkom zatvoru“, posebno ako ne budu slušale Kopića, koji se hvalio da „ima svoje ljude u policiji“.

One su izjavile da su Kopića upoznale kada su pobegle iz Doma i došle u njegov kafić, gde im je ponudio posao, ali i da im je ubrzo tražio da se oblače izazovno i sede sa gostima, da bi ih kasnije i podvodio.

Na osnovu iskaza, prva žrtva je imala korisnike seksualnih usluga skoro svakodnevno, a dnevno su bila u pitanju maksimalno tri klijenta. Prema njenom priznanju, seksualni odnos sa Kopićem je imala još prvog dana kada ga je upoznala, prenosi bosanski portal Kliks.ba.