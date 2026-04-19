Svadjaju se muž i žena.
- Bilo bi mi bolje da sam se udala za samog đavola.
- Ženidba izmedju srodnika je zakonom zabranjena. - odgovori muž.
Zanimljivosti
HOROSKOP ZA NEDELJU, 19. APRIL Škorpiji sledi napredak, Strelac rešava nesuglasice, Devici blaga nervozaPrethodna vest
Možda vas zanima
2min
MELINA GALIĆ BESNA OTPUSTILA RADNIKA OBEZBEĐENJA! Nastao je opšti haos na svadbi, ovo je razlog!
45min
Nakon toplog vikenda čeka nas zahlađenje: U ovim delovima zemlje biće snega i mraza, Čubrilo otkrio i od kada tačno
4H
HOROSKOP ZA NEDELJU, 19. APRIL Škorpiji sledi napredak, Strelac rešava nesuglasice, Devici blaga nervoza
1D
BRČKANJE IM PREČE OD DRŽAVE Opozicionari i blokaderi u panici zbog izbora 28. juna - već traže alibi za letovanje
20H
VUČIĆ PODELIO SNIMAK INCIDENTA U NOVOM SADU "Poštovani gospodine Mirko, izvinite u ime države i moje lično ime"
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
MELININI GOSTI MORALI DA PLATE 2.500 EVRA! Pozvala ih na svadbu sa milionerom, pa ih dočekao hladan tuš
