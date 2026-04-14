Harmonikaš Aleksandar Sofronijević danas, 14. aprila, slavi rođenje ćerke Tare, koja je na svet došla pre tačno nedelju dana.

Proslavu je upriličio u jednom elitnom, beogradskom restoranu, a za ovu priliku spremio je specijalnu majicu na kojoj piše: "Cepaj brale, postao sam ćale".

Odmah po dolasku gosti su mu, kako to običaji nalažu, cepali majicu, a ponosni tata nije skidao osmeh.

Među prvima je stigao i Aco Pejović, koji je kao i ostali, po običaju, pocepao majicu Sofronijevića.

Dobio rakiju Halida Bešlića

Muzičar je dobio poseban poklon, a to je rakija pokojne muzičke legende Halida Bešlića.

- Inače ne pijem, ali naravno da ćemo probati. Večeras moram malo da se opustim - rekao je Sofronijević.

