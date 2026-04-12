Iako već duže vreme bije bitku sa opakom bolešću, književnica Vedrana Rudan ni u najtežnim momentima ne odustaje od pisanja.

Tako je dan pred Uskrs objavila novu kolumnu koja je puna bolnih pitanja.

Vedraninu poslednju objavu pod nazivom "Da se još jednom rodim" prenosimo u celosti:

- Da se još jednom rodim… Rekla bih sebi da jednom neću biti curica i otići ću od oca zauvek. Jednom neću biti curica i otići ću od mame zauvek. Čitala bih knjige i naučila da princ ne postoji. Tukla bih momke kad bi mi rekli da imam ružan nos i krakate noge. Znala bih da sam lepa i da ću biti još lepša i da neću plesati u venčanici uz kretena zato što nije navukao kondom. Uradila bih test za trudnoću, a onda abortus. Nekoliko meseci kasnije bila bih srećna jer nisam otišla na abortus. Plesala bih na drugoj svadbi onako kako sam plesala na drugoj svadbi, vitka i uvučena u crno odelo - napisala je Vedrana, pa dodala:

"Voli li me iko? Ko sam ja?"

- Znala bih da je život kratak, ljudi zli, a ja slepa. Znala bih da je život kratak, ljudi dobri, a ja slepa. Satima bih gledala fotografije svoje dece i pitala se, ko je u pravu, oni ili ja? Šta znači biti u pravu? Šta je istina? Zašto je danas ljubav plavo srce, a ne dugi, čvrsti zagrljaj i bljesak u očima? Voli li me iko? Ko sam ja? Princeza na zrnu graška? Sluškinja u vreći smeća? - zaključila je.

