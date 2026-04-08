Publicista i analitičar Zoran Ćirjaković uputio je oštre kritike na račun studenata koji učestvuju u blokadama, ocenjujući da je kod dela njih došlo do, kako kaže, ozbiljnog osećaja samovažnosti i uverenja da imaju apsolutni legitimitet da predstavljaju državu.

Govoreći o njihovom ponašanju i porukama koje šalju, Ćirjaković je naveo da smatra da pojedini studenti sebe vide iznad institucija i realnog društvenog poretka.

– Mislim da je to ono stanje kada neko pomisli da je bog. Ja ove naše studente pišem velikim slovom S, jer su od 28. juna hodali iza slogana „Država, to smo mi“ – rekao je on.

U nastavku izlaganja, dodatno je zaoštrio retoriku, koristeći metaforu koja je izazvala pažnju javnosti.

– Ja ih zovem Lujevi, „mamina sunca“, kao Kralj Sunca, samo što mi imamo nekoliko hiljada ili čak desetine hiljada takvih „Lujeva“ – naveo je Ćirjaković.

Njegove reči dolaze u trenutku pojačanih društvenih tenzija i rasprava o ulozi studentskih protesta i njihovom uticaju na političku i društvenu scenu u Srbiji.