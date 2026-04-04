Ranko Dejanović, suprug Slavice Đukić Dejanović preminuo je u 75. godini, a ona se zajedno s decom od njega oprostila i putem čitulja koje je dala u dnevnim novinama.



Slavica Đukić Dejanović obavestila je javnost o smrti supruga putem čitulje na kojoj se potpisala zajedno sa decom.

- Obaveštavamo rodbinu i prijatelje da je preminuo Ranko Dejanović. Sahrana će biti obavljena dana 6. 4. 2026. godine u 15 časova na Novom groblju u Beogradu - stoji u čitulji koju je dala porodica.



Ona je i sama dala čitulju za svog voljenog na kojoj je napisala:

- Mom dragom Ranku, sa ogromnim bolom, poslednji pozdrav.



Slavica Đukić Dejanović i Ranko tri decenije su bili u braku, a on je bio taj koji joj je vratio veru u ljubav nakon razvoda od prvog muža.

- On je u brak ušao kao formiran čovek, sa decom koja su bila istog uzrasta kao moj sin, a ja u šali kažem da za njegove evropske manire mogu da zahvalim njegovoj bivšoj ženi Slovenki, koja ga je naučila važnim bračnim “lekcijama”. Moj suprug se sa puta uvek vrati sa poklonom, uvek ustane pre mene i skuva mi kafu.

Kako je otkrila, na početku romanse napravio je taktičku grešku, koja je mogla da ga košta ljubavi.

- Pomislila sam: “Ovaj čovek stvarno nema ukusa. Pa, zar nije mogao da zavije rokovnik u ukrasni papir?” A onda sam ga otvorila i u njemu ugledala ključeve BMW-a. Pobesnela sam i rekla sebi: “On misli da sam ja na prodaju”. U to vreme vozila sam “stojadina” i imala platu pet maraka. Nekoliko meseci nisam htela da pričam sa njim jer sam bila uvređena, ali on je shvatio da je kupio pogrešan i skup poklon i pokušao je da se izbori za moju pažnju na drugi način. I uspeo je u tome.

BONUS VIDEO: