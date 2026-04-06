Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da je Teheran formulisao svoje zahteve u svetlu nedavnih predloga za okončanje rata, ali da će ih objaviti u odgovarajućem trenutku, naglasivši da Iran neće popustiti pod pritiscima.

- Pre nekoliko dana izneti su predlozi preko posrednika, a američki plan od 15 tačaka prosleđen je preko Pakistana i nekih drugih prijateljskih zemalja - rekao je on i dodao da su takvi predlozi krajnje ambiciozni, neuobičajeni i nelogični, javlja IRNA, prenosi Al Džazira.

On je istakao da Iran ima sopstveni okvir delovanja.

- Na osnovu naših interesa i sopstvenih procena, definisali smo skup zahteva koje smo imali i koje i dalje imamo - dodao je Bagei.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova je odbacio tvrdnje da angažovanje posrednika predstavlja znak slabosti.

- Činjenica da Islamska Republika Iran veoma brzo i odlučno iznosi svoje stavove kao odgovor na neki plan ne treba da se tumači kao znak popuštanja neprijatelju - istakao je Bagei.

On je naveo da je Iran od trenutka kada je ova tema pokrenuta formulisao svoje odgovore.

- Kada bude potrebno, jasno ćemo vas o tome obavestiti - poručio je Bagei.