Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras u 18:05 časova meteorološku najavu.

Najavljuju da će do kraja dana biti sunčano, ponegde uz slabu do umerenu oblačnost.

VREME NAREDNIH DANA

- Sutra (06.04.) ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana toplo, iznad većeg dela uglavnom pretežno sunčano. Na severu malo i umereno oblačno, posle podne i uveče povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 10 °S, a najviša od 21 do 25 °S - najavljuje RHMZ.

- Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature.

Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu (11.04.).