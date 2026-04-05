Nebojša Kundačina (64) već godinama uživa u braku sa znatno mlađom izabranicom Marijom.

Sasvim slučajan susret Marije i Nebojše dogodio se kada je ona bila na prvoj godini glume, a zahvaljujući jednom seminarskom radu koji je morala da napiše upoznali su se, zbližili i zaljubili, da bi 24. januara 2019. godine svoju ljubav krunisali brakom

- Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama - rekla je Marija jednom prilikom za Gloriju, a glumac je istakao kako je bio zatečen time da neko tako studiozno gleda dramske komade i piše seminarski rad o tome:

- Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se - istakao je glumac i dodao:

- Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, imamo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje.

