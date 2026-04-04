Starleta Stanija Dobrojević pričala je cimerima u rijalitiju o svom životu i tom prilikom spomenula gubljenje nevinosti.



Govorila je o tome kako je odrasla i kako je to uticalo na njeno ponašanje i ljubav prema provokativnim slikama.

- Misliš da su mojim partnerima smetale moje provokativne fotografije? Nikad. Kad smo raskidali prebacivali su, a do tad sam bila boginja. I dan danas šetam u Majamiju bez gornjeg dela kupaćeg, a to ne znači da sam nemoralna i da se prodajem. Do 18. godine nisam smela da pomislim da izgubim nevinost - pričala je zadrugarka.

Osim toga, navela je da su joj roditelji bili veoma strogi, i da je zbog toga počela tim putem.

- Meni su do 25. sve živo branili, a kad sam prebacila i počela da se slikam. Moja naslovna strana Plejboja je bio moj revolt. Nemam problem da se slikam provokativno, ali to ne znači da bih spavala sa nekim za pare - rekla je Stanija.

BONUS VIDEO: