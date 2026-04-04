U moru vesti o glamuru i velikim zaradama na muzičkoj sceni, muzički producent Vojislav Zorić odlučio je da za Alo! ispriča kako stvari zaista funkcionišu. On je bez ulepšavanja priznao da saradnja sa pevačima nije uvek onakva kakvom je javnost zamišlja.

Bez suzdržavanja Vojislav je priznao da je bio primoran na drastičan korak kako bi zaštitio svoj trud od problema na koje je nailazio. Dok vodeći autori u regionu pesme naplaćuju i do 20.000 evra, Vojislav ističe da su njegovi uslovi znatno povoljniji, ali da ni to nije dovoljno pojedinim pevačima da ispoštuju dogovor.

- Moja cena je naravno niža za razliku od drugih koji naplaćuju vrtoglave cifre. Zbog svega što se dešava, kupio sam svesku i krenuo da upisujem dužnike. Kod nas to uglavnom funkcioniše tako što bi svi da kupe pesmu, a niko neće da je plati - započeo je Vojislav za naš portal.

"Plate prve rate, pa nestanu"

Najveći problem, kako kaže, nastaje kada pevači prioritete postave na pogrešno mesto, bitnija im je slika nego zvuk, a dugovi se gomilaju.

- Svi su u fazonu „ja sad nemam, ulažem u spot“. Onda pitaju da li može na rate. Plate prvu, plate drugu, a onda za treću nestanu bez traga i glasa - zaključio je Vojislav za Alo!

