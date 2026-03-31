Javne ličnosti su neretko na meti onlajn pevara, a sada se u toj ulozi našao i proslavljeni pevač Miloš Bojanić.

Tim povodom se odmah oglasio na svom Instagramu gde je otkrio da se neko služi njegovim lažnim profilom na Fejsbuku.

- Ovo je lažni profil!!- poručio je Miloš Bojanić.

Promenio lični opis

Miloš Bojanić je decenijama deo javne scene, a tokom svoje karijere je uvek imao isti imidž.

Nedavno je odlučio da prestane da se farba, a kosu je i drastično skratio što je skroz promenilo njegov fizički izgled.

Dok je jedan deo njegovih fanova oduševljen ovom promenom, drugi se pitaju šta mu se desilo i zbog čega se nakon toliko godina odlučio na ovaj korak.

- Zašto je to svima toliko zanimljivo? Kada budem rekao o čemu je reč, niko mi neće verovati. Kladio sam se sa kumom i rekli smo ko izgubi, mora da se ošiša. Izgubio sam, a zakleo sam se u kumstvo i morao sam to da uradim. Ošišao sam se, pa onda poslao kumu fotografiju kao dokaz - rekao je Bojanić , pa dodao:

- U početku je izgledalo mnogo gore jer sam se ošišao skoro do glave, na dva milimetra. Sada mi je već malo porasla kosa, ali ne ličim na sebe, ne mogu da se pogledam u ogledalu - zaključio je Bojanić tada za Blic.

BONUS VIDEO: