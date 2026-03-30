Aktuelni zadrugar Uroš Stanić udario je na trudnu cimerku Anitu Stanojlović i rekao da je Luka Vujović želeo dete sa njom samo kako bi se osvetio bivšoj verenici, Aneli Ahmić.

Naime, Stanić je izabran za ovonedeljnog vođu, a naredni budžet dodelio je Asminu Durdžiću i tom prilikom ga žestoko kritikovao.

-Blam si. Maja je od tebe napravila maskotu, kera, nazvala te Leom i daje ti vodu da piješ iz činije za psa. Ne sviđa mi se to što radiš. Ovde si ušao da se boriš za dete i porodicu, a ponizio si sebe. Smatram da si spavao sa Kačavendom i da si loš čovek jer ponižavaš sve bivše. Vidi se da želiš da budeš sa Majom, ona ti je novi trofej i čekaš da uđeš u vezu s njom da bi je ponizio. Ti si monstrum, preko Stanije si postao ime, a nisi ništa - rekao je Uroš.

-Otkako si krenuo da vređaš trudnu ženu, nemaš prava ništa da mi kažeš - odgovorio mu je on, na šta je Stanić potom nastavio da kritikuje Stanojlovićevu:

-Anita, mali budžet, moja bivša drugarica. Pokazala je svoje pravo lice, da je folirant i da se srozala. Bila je Filipova kombinacija, jurila Anđela, pa završila sa Lukom, trećom opcijom koja ti je napravila dete, ali ga nećeš zadržati tako. Paćenica si koja moli za ljubav. Luka je iz inata Aneli napravio dete s tobom, bićeš samohrana majka. Loša si osoba, važniji ti je polni organ od deteta. Ponižavala si Matoru i vređala je, a sada si upala u jamu koju si njoj kopala - bila je brutalan Uroš.