Nakon što je stiglo pismo da je Uroš Stanić novi vođa, u Beloj kući je odmah nastao haos.

Anita Stanojlović i Luka Vujović počeli su da ga provociraju i vređaju, a situacija je brzo prerasla u žestoku svađu.

Uroš je u početku pokušavao da ih smiri i stavi do znanja da je sada zadužen za raspodelu budžeta, ali to nije imalo efekta. Vujović je nastavio sa uvredama, dok se njegov devojka uključivala sarkastičnim komentarima, dodatno podižući tenziju, te je obezbeđenje hitno uletelo.

-Ostavite me na miru, dobićete budžet prvi - rekao je Uroš.

-Beži, bolesniku - dodao je Luka.

-Svingeru jedan, beži bre - odbrusio mu je cimer.

-On svinger, ja volim da me vezuju - šokirala je Anita.

-Milica je za tebe institucija. Comara nikada nije govorila "trudnica sam" - rekao je Uroš.

-Pali od mene svingeru po Anelinoj priči. Govorio si za Anitu da je ludača i bolesnica, a za nju da je aljkava - nastavljao je Stanić.

-Provociraš celo jutro- urlao je Vujović.