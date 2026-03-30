Starleta Stanija Dobrojević nedavno je potpisala ugovor za Elitu 9, a večeras će konačno ući na velelepno imanje u Šimanovcima, što će biti pravi šok za sve, a najviše za njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića.

Stanijin ulazak najavljen je u 23 sata, a sada se na mrežama oglasio Mustafa Durdžić.

Naime, kako je već poznato, Asmin je u Elitu ušao kao njen dečko, ali je tokom boravka prekinuo njihov odnos, te joj je sada bivši svekar poželeo sreću uz njihovu zajedničku fotografiju.

-Snajka, želim ti sreću. Na fotografiji: bivša, nesuđena snajka, Asmin i ja - napisao je Mustafa.

"Moja majka ne priča sa mnom"

Stanija je priznala da je majka ljuta na nju jer ulazi u Elitu.

- Moja majka ne priča sa mnom već par dana, ona ovo ne podržava, meni treba da se poštuju neke odluke jer nisam mala. Rekla sam joj da poštuje i da ja idem. Njima je moj ulazak u rijaliti uvek bio stres - istakla je nedavno starleta.

Stanija o odnosu sa Asminom

-Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali ja sam nastavila dalje. Ceo naš odnos bio je kompleksan od samog starta. Samo sam želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da me je on precrtao, videćemo - rekla je ona, pa nastavila:

-Mnogo mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam, to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam - zaključila je Dobrojevićeva.