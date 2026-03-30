Veliki šef spremio je posebno iznenađenje za učesnike Elite. Kao i svakog utorka, na velelepnom imanju u Šimanovcima održaće se žurka.

Dan nakon što se Stanija Dobrojević useli u Belu kuću, na imanje stiže i popularna pevačica Tamara Milutinović.

Ipak, ona neće ući kao takmičarka, već kao specijalni gost i biće zadužena za dobar provod na žurci.

Poznato je da pevačica, gde god da se pojavi, napravi lom i publici priredi atmosferu za pamćenje, što verujemo da će se dogoditi i sutra.

Pored nje, za atmosferu će biti zadužen i DJ Deni, a kako će se odviti situacija na žurci i kakav lud provod će Milutinovićka pripremiti, ostaje nam da ispratimo sutra.

Program počinje sa emitovanjem odmah nakon završetka emisije "Ami G šou", što je oko ponoći.

Večeras vanredno ubacivanje

Starleta Stanija Dobrojević uskoro će postati učesnica Elite 9, gde se trenutno nalazi i njen bivši partner Asmin Durdžić.

-Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno, novac nije cilj mog ulaska, to nikada nije bio. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno je da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet bi bilo kratko. Nikoga tamo neću rušiti, a koliko će sve to trajati, ko zna – rekla je ona nedavno po povratku iz Amerike.