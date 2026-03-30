Izraelski parlament usvojio je danas zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince osuđene za ubistvo Izraelaca iz nacionalnih motiva, uz podršku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, dok su organizacije za ljudska prava oštro osudile meru kao diskriminatornu i drakonsku.

Zakonom se, navodi AP, uvodi smrtna kazna vešanjem kao podrazumevana kazna za Palestince sa Zapadne obale osuđene za ubistva iz nacionalnih motiva.

Istovremeno, izraelskim sudovima daje se ovlašćenje da za sopstvene državljane izriču smrtnu kaznu ili doživotni zatvor, a zakon se neće primenjivati retroaktivno.

Tokom glasanja, sednici je prisustvovao i Netanjahu, koji je lično glasao za zakon.

Ministar nacionalne bezbednosti Izraela Itamar Ben-Gvir, koji je predvodio inicijativu, pozdravio je usvajanje zakona, ocenivši ga kao dokaz snage države.

"Od danas će svaki terorista znati, i ceo svet će znati, da ko oduzme život, Izrael će oduzeti njegov život", izjavio je Ben-Gvir.

Zakon bi trebalo da stupi na snagu u roku od 30 dana, dok bi izvršenje smrtne kazne trebalo da usledi u roku od 90 dana od izricanja presude.

Organizacije za ljudska prava u Izraelu i Palestini, kao i međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene nacije, oštro su kritikovali zakon, navodeći da je rasistički i da uspostavlja nejednak pravni tretman.

Prema navodima kritičara, zakon praktično ograničava primenu smrtne kazne na Palestince, jer vojni sudovi, koji sude Palestincima sa Zapadne obale, dobijaju nalog da izriču ovu kaznu za ubistva Izraelaca "kao čin terorizma".

Ti sudovi, međutim, mogu u "posebnim okolnostima" preinačiti kaznu u doživotni zatvor.

Istovremeno, civilni izraelski sudovi, koji sude izraelskim državljanima, uključujući i Palestince sa izraelskim državljanstvom, mogu da biraju između smrtne kazne i doživotnog zatvora u slučajevima ubistava sa ciljem nanošenja štete državi ili njenim građanima.

Pravni stručnjaci upozoravaju da takve razlike mogu da dovedu do diskriminacije u primeni zakona, dok pojedini navode i da izraelski parlament nema nadležnost da donosi zakone za teritoriju Zapadne obale.

Udruženje za građanska prava u Izraelu već je podnelo žalbu najvišem sudu, ocenjujući zakon kao "diskriminatoran po svojoj suštini".

Iako izraelsko zakonodavstvo formalno predviđa smrtnu kaznu za određena krivična dela, ona nije primenjena od 1962. godine, kada je pogubljen nacistički zločinac Adolf Ajhman.

Zakon se neće odnositi na napade Hamasa izvedene 7. oktobra 2023. godine, za koje je u pripremi poseban pravni okvir.

Usvajanje ovog zakona, prema ocenama AP-a, predstavlja završnicu višegodišnjih nastojanja izraelske krajnje desnice da pooštri kazne za Palestince osuđene za napade motivisane nacionalizmom.