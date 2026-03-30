Nekada jedna od najpoznatijih starleta u Srbiji, Milica Živanović danas vodi potpuno drugačiji život, daleko od skandala i reflektora, ali je i te kako aktivna na društvenim mrežama.

Naime, Mimi je sada objavila snimak iz kuhinje u kojem pokazuje svoje kulinarske veštine i recepte sa pratiocima.

Ovoga puta odlučila je da pripremi tradicionalno jelo, vlašku salatu.

Uz snimak na kojem se vidi kako sprema jelo, kratko je poručila: "Kuvarica da budem".

-Toliko se lako pravi da vas ništa ne košta da probate. Ispecite crvenu papriku (možete i ljutu papričicu) i oljuštite je, dodajte feta sir ili mladi sir koji imate, malo bibera i soli, barena jaja, malo majoneza, kao i par čenova belog luka ako želite. Moj savet je da sve stavljate po svom ukusu i da probate kada dodate slaninu u sir, kako salata ne bi bila preslana. Salatu možete da jedete dva dana i obavezno je držite u frižideru. Prijatno - napisala je ona.

"Revizor sam po profesiji"

Podsetimo, svojevremeno se na svom Instagram profilu pohvalila da je pronašla posao i postala revizor.

„-Imam 31 godinu, dolazim iz Jagodine i revizor sam po profesiji - rekla je Mimi tada na snimku.

Pratioci su joj čestitali zaposlenje, a pojedini su je pitali da li to znači da je više nećemo slušati kako repuje i gledati u rijaliti programima.