Da bi ispitali vezu između oraha i sna, istraživači su sproveli zanimljivo istraživanje.

Orasi i kvalitet i dužina sna

U prvoj fazi studije iz 2025. godine, koja je trajala osam nedelja, učesnici su bili podeljeni u dve grupe. Učestvovalo je 76 ljudi 20 i 35 godina. Jedna grupa je jela 40 grama oraha uz večeru svakog dana, dok druga nije. Učesnicima je rečeno da ne jedu druge vrste orašastih plodova tokom ovog perioda.Nakon dve nedelje, grupe su se zamenile. Oni koji su jeli orašaste plodove su prestali, a druga grupa je počela da ih jede.

Tokom studije, učesnici su davali uzorke urina kako bi se izmerila proizvodnja melatonina. Sedam uzastopnih dana u svakoj fazi, takođe su nosili uređaje za praćenje njihovog spavanja, nivoa aktivnosti, temperature kože i izloženosti svetlosti.

Konačno, procenjena je i njihova dužina i kvalitet sna i došlo se do neverovatnih zaključaka.

Tokom faze konzumiranja oraha, učesnici su imali značajno povećanje proizvodnje melatonina uveče, trebalo im je manje vremena da utonu u san i postigli su viši rezultat prilikom merenja kvaliteta sna.

Takođe su prijavili manju pospanost tokom dana.

Tajna je u sastavu oraha

Istraživači su takođe analizirali nivoe jedinjenja koja podstiču san u orasima i pronašli značajne rezultate. Svaka porcija oraha sadržala je u proseku 84,6 miligrama triptofana, 118 nanograma melatonina.

„Svaki od ovih faktora je važan za bolji san. Triptofan je biohemijska polazna tačka za sintezu serotonina i melatonina, koji regulišu san“, rekla je Danijela Marketi, psiholog za bihevioralnu medicinu spavanja.

Kada je reč o melatoninu, on je s razlogom poznat kao „hormon sna“. Melatonin se povećava uveče što vam pomaže da zaspite. Stoga, konzumiranje hrane sa melatoninom može pojačati ove signale i pomoći telu da se pripremi za san.

Dovoljno je 30 grama oraha

"Ovi rezultati su dovoljno jaki da ukazuju na to da su orasi hrana koja podstiče san, ali se trenutno ne bi smatrali adekvatnom zamenom za lečenje nesanice“, rekla je Marketi.

Ona preporučuje 30-40 grama oraha posle večere ili kao grickalicu pred spavanje. Ovo vreme daje vašem telu vremena da poveća melatonin, što može potrajati 2-3 sata nakon konzumiranja, piše Health.