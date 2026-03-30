Pevačica Dragica Zlatić slomljena je od tuge zbog iznenadne smrti bliskog kolege, klavijaturiste Miše Stojičića.

Poznati klavijaturista i pevač Miša Stojičić iznenada je umro, a vest o njegovoj smrti potresla je kako porodicu i prijatelje, tako i muzičku scenu Srbije.

Zlaticu je ova vest dočekala juče ujutru, nakon čega se odmah oglasila uz zajedničke fotografije sa pokojnim kolegom.

- Mišo, radili smo zajedno 10 godina, prolazili kroz svašta zajedno, ali nisam mogla da pojmim da ćemo se baš ovako rastati, nije fer! Nije vreme! Putuj s anđelima u rajsku kafanu, znam da ćeš napraviti bend tamo, negde gore sa Darkom Radovanovićem - napisala je utučena Dragica.

Ko je bio Miša Stojičić?

Miša Stojičić bio je omiljeni muzičar na privatnim proslavama širom Srbije, a tokom karijere sarađivao je sa velikim imenima poput Jelene Karleuše, Darka Radovanovića i Džeja Ramadanovskog.

Miša Stojičić će zauvek ostati upamćen kao muzičar koji je svojom dobrotom i talentom osvajao srca ljudi.

