Starleta Stanija Dobrojević se nedavno javno sukobila sa pevačicom Sandrom Afrikom tokom jedne od "Zadrugovizija" u Eliti.

Tada se zbog njihovog sukoba doslovno tresao ceo studio. Sandra je bila u ulozi žirija i kritikovala je Stanijin nastup sa Suzanom Perović i Jovanom Tomić Matorom, ističući da su njih dve odlično odradile posao, dok je Dobrojevićeva, prema njenom mišljenju, bila lošija za nijansu.

Stanija joj nije ostala dužna, već ju je odmah napala.

- Ne ljutim se, nego sam navikla na tvoju sujetu i na komentare odranije.

Sandru Afriku je ovo isprovociralo, pa je odmah odgovorila.

- Nemam potrebu zaista da budem ljubomorna na tebe, ja sam jako uspešna žena. Kada pogledaš sa ove tačke gledišta, ja sam ovde, a ti si tu, uspešnija sam dosta od tebe - odbrusila je pevačica.

"Bila si go-go igračica"

Ono što je usledilo bio je pravi televizijski zemljotres. Stanija je udarila na pevačicinu prošlost.

- Sa 17 si bila go-go igračica Mileta Kitića... Za razliku od tebe ja sam išla na fakultet dok si ti radila šta? Znam samo da si igrala oko šipke - odbrusila je Dobrojevićeva.

Sandra Afrika je na kraju ovog verbalnog rata pokušala da spusti loptu, ali uz jasnu distancu, poručivši joj:

- Ti nisi moja koleginica, što se ljutiš zbog onoga što sam rekla? Ovde sam u žiriju i zadatak mi je da prokomentarišem pevanje svakoga od vas. Ne vidim problem i potrebu za ovakvim tonom.

