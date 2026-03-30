Vera Matović je svojevremeno iskreno govorila o poznanstvu sa mlađim kolegom Nikolom Rokvićem.

Tada je istakla ga zna još od kad je bio dete, ali ju je jednim potezom razočarao.

Navodno, Nikola i njegov brat Marko izvređali su pevačicu na društvenim mrežama zbog toga što je svojevremeno zalepila svoje plakate na pakovanja kisele vode za ljude koji su u Republici Srpskoj pretrpeli poplave.

Ona je otkrila da su joj ljudi tražili postere kako bi se videlo ko je poslao pomoć, a fotografija sa donacijom završila je odmah na društvenim mrežama.

- Taj koji je fotografisao pakete vode verovatno nije hteo to da zlupotrebi. Da bi me posle sinovi Marinka Rokvića prozvali da sam dno dna i da sam seljanka koja je iz Čačka došla na Dedinje da živi - rekla je Vera u emisiji "Grand Magazin" i istakla koliko ju je to povredilo.

"Plakala sam"

- Plakala sam i branila se da nemam ništa protiv toga, ali mi je jako bilo žao. Zašto baš to da doživim od njih? Da je to bilo od nekog drugog sa strane, pa ajde, nije važno. Ali privatno smo bili dobri - istakla je Vera.

