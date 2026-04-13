Sita Ahmić, sestra Aneli Ahmić, tvrdi da Asmin Durdžić nije milioner kako se predstavlja, već prevarant koji duguje novac, te da je o njegovim mahinacijama izveštavala i austrijska televizija.

Rešila je da raskrinka Durdžića , pa je nakon tvrdnje da voli muškarce, odlučila da razotkrije i njegovo poslovanje.

Na društvenim mrežama posvetila mu je niz objava u kojima iznosi informacije koje, kako tvrdi, potiču sa zvaničnih austrijskih sajtova.

Prema njenim rečima, Durdžićeve firme su zbog dugovanja u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz priložila je printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je prikazano da Asminova firma duguje drugoj firmi 43.303 evra.

– Ovo je oficijelna državna stranica, na nemačkom to znači "varalica" i to sa njegovom slikom, ljudi moji – napisala je Sita .

Objavila je i poruku žene koja joj se javila na Instagramu i tvrdila da je angažovala Asmina i njegovog brata za izgradnju kuće, te da su je prevarili za 80.000 evra, a o svemu je izveštavala čak i austrijska televizija.

Inače, pre ulaska u Elitu , Asmin je u razgovoru za Informer otkrio da ne bi učestvovao u programu za manje od 500.000 evra.

