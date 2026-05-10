Bivša rijaliti učesnica Radmila Todorović izašla je iz Elite pre nedelju dana, te je otkrila da je imala zdravstvenih problema.

Kako je istakla, sada je situacija bolja.

- Ne mogu da vam otkrijem sve detalje situacije u kojoj sam se našla, ali morala sam da izađem iz rijalitija. Sada sam napolju, idem malo kod mojih u Niš, avionom doduše, jer desile su se neke okolnosti. Imala sam nekih zdravstvenih problema, tako da je moralo ovako. Stanje je pakleno ove sezone, većina nije baš normalna. Svi me pitaju ko je najgori, meni su uvek najgori. Ivan Marinković i Uroš Stanić, a tu je i Asmin Durdžić. Blam me je što ih poznajem - rekla je Radmila.

"Nije mi krivo što sam gađala Ivana Marinkovića"

Ona se osvrnula i na žestok sukob sa Ivanom Marinkovićem.

- Nije mi krivo što sam gađala Ivana Marinkovića jer je aludirao na to da mi roditelji poginu u saobraćajnoj nesreći. Bila je to moja ishitrena reakcija, ali u tom trenutku bila sam nervozna i pogodila me je ta situacija.

