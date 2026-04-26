Učesnica Elite 9, Sofija Janićijević, našla se u centru skandala zbog priča o navodnoj aferi sa sedamdesetogodišnjim Danetom.

Nakon izlaska iz osme sezone rijalitija, Sofija je navodno počela da se viđa sa Danetom, a sve je trajalo do njenog ulaska u aktuelnu sezonu.

Kada su ove informacije postale glavna tema Bele kuće, njen partner Borislav Terzić Terza odlučio je da stavi tačku na njihov ljubavni odnos.

Nena Opozicija, koja je rijaliti publici poznata po druženju sa brojnim učesnicima, tvrdi da je do detalja upućena u ovu priču, te je otkrila nove šokantne tvrdnje o odnosu o kojem bruji javnost.

-Slučajno sam došla do svega ovoga tako što mi se javio njegov najbolji prijatelj i od prvog trenutka imam sve dokaze. Dane je veoma poznat u Skoplju i okolini, njegovi sinovi imaju građevinsku firmu i nije nepoznat. To je bila otvorena veza i ona je već nedelju dana nakon izlaska iz Elite 8 počela da odlazi kod njega. Tamo je bila najmanje deset puta i ostajala po nekoliko dana. Javnost za sada zna samo deset odsto, a šta god ona govori unutra, napolju se zna istina - rekla je ona, pa izrekla nove tvrdnje.

-Postoje intimni snimci, jer je sa njim bila u emotivnoj i otvorenoj vezi. Javljale su mi se žene iz tržnog centra, frizerskog salona i restorana koje su ih fotografisale. Nije mi jasno kako je mislila da to može da sakrije. Smatrala je da neće imati dokaze jer je pri ulasku opozvala poruke, ali su one vraćene. Zna da postoje i intimni snimci, ali veruje da su obrisani. Slala mu je fotografije iz kade i iz kreveta u tangama - tvrdi Nena.

Prema njenim rečima, Janićijevićeva je sa pomenutom osobom ostala u kontaktu do samog ulaska, a motiv ulaska navodno nije bio pomirenje sa Terzom, već osveta.

-Njihov odnos nikada nije prekinut. Pre ulaska mu je rekla da želi da se osveti Terzi. Planirali su zajednički život, uređivali kuću i razmišljali o nekretnini u Makedoniji. Kada se Dane oglasi, javnost će videti nešto neviđeno - dodala je Nena, pa prokomentarisala i njene emocije.

- Ona ne voli nikoga osim sebe, možda majku jer su tandem. Bila je inicijator te veze, a on joj je u početku bio podrška. Sigurna sam da ne bi bio poslednji, kao što nije bio ni prvi, i zato sam odlučila da istupim javno - tvrdi ona.

"Uzela mu je 50.000 evra"

Sofijina majka se oglasila se u više navrata i istakla da su snimci navodno namešteni, na šta je Nena imala žestok odgovor.

-Dogovorile su se, ali je mama izgubila beleške. Jedna u klin, druga u ploču. Majka tvrdi da je reč o fotomontaži, dok Sofija priznaje fotografije. Imam dete i znam da, ako slučajno uzme olovku u školi, znaš da je nisi kupio i kažeš mu da je vrati. Da li je moguće da devojka od 27 godina donese kući danas 1.500 evra, sutra ponovo, pa duks od 1.000 evra, bundu od 5.000 evra, a da majka ne pita odakle joj to? U to može da veruje samo kreten. Dovezla je automobil u dvorište, a ona ne pita odakle joj vozilo, već priča da joj ga je kupio fan. Fan joj radi kupatilo i bazen, plaća majci kredit, to nikada nije viđeno. Sigurno mu je uzela 50.000 evra i to je ono što može papirološki da se dokaže, dok će ono što je davao prilikom viđenja najbolje on sam potvrditi - nastavila je sa šokantnim tvrdnjama.

Ulazi u Elitu

O njegovom mogućem ulasku u Elitu i suočavanju sa njom već se govori u javnosti, ali Nena nije želela da otkriva detalje pregovora sa Pinkom.

-Onog trenutka kada bi stao ispred nje, morala bi sve da prizna, ali o tome odlučuje produkcija. Svi to čekaju, ali ne bih govorila više. Živim za taj dan, jer kada javnost čuje ono što znam, a što nije na meni da otkrivam, ostaće u šoku - zaključila je za Blic.

