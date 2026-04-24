Na snimku emitovanom tokom današnje emisije rijaliti programa Elita 9 prikazana je žustra rasprava između trudne Anita Stanojlović i njenog partnera, kao i budućeg oca deteta Luke Vujovića.

Tokom svađe, Anita mu je prebacivala navodno neverstvo i ranije raskide sa drugim devojkama, a zatim je izrekla i šokantnu tvrdnju da bi svakako rodila dete i da se ispostavilo da je njegov otac cimer Filip Đukić.

Ona je izjavila da joj je Vujović rekao kako nije trebalo da spominje Đukića, na šta mu je ona odgovorila pitanjem zašto joj on nije rekao za devojku s kojom je, kako tvrdi, bio u kontaktu, ističući i da je kasnije saznala da je bila na svadbi.

-Rekao mi je da nisam trebalo da pomenem Filipa, a ja sam mu odgovorila zašto on meni nije rekao za tu devojku? Kako može da bude sa drugaricom, a onda saznam da je bila na svadbi?" Zato sam se iznervirala, a njemu nije smetalo što sam pomenula Filipa - govorila je Stanojlovićeva.

-Ovo je bilo nakon komentarisanja, rekao sam da je ona dala za pravo... Nju nikada ništa nisam pitao o bivšim vezama, pa je glupo što ona mene ispituje za Sonju - odgovorio joj je Vujović.

-Te večeri je saznala za Sonju. Baja je to rekao, da si najboljoj drugarici napravio dete i naterao je da abortira - istakao je Milan.

-Tada me nije ni video, laže, nije bio ni na proslavi deteta, imao je zabranu ulaska u Srbiju i došao je preko granice da niko ne zna - urlao je Luka.

-Samo rekla da sam protiv abortusa, a oni se uhvate za svaku moju reč - dodala je Stanojlovićeva.

-Baja ne laže, varao je ženu i u pauzi napravio dete. Ti si, Anita, u pravu, varao je ženu. Oni su pokušali da kažu kako je abortus ubistvo, a ispalo je da je on naterao tu bivšu da abortira. Ona ima rizičnu trudnoću, a čuli smo da su imali brutalan s*ks“ - ubacio se Dača.

-Nismo imali takav s*ks sigurno mesec i po dana, nemamo brutalne s*ksualne odnose, doktorka mi je rekla da mogu da imam normalne odnose - otkrila je Anita.

-Ti si pravio šou, a ona je rekla: "Bravo, Luka" - rekla je Teodora.

- Dačo, rekao si da Anita treba da abortira, kunem se u Nou - nastavljao je Vujović.

-Sram vas bilo, nikad u životu nisam to rekao - dodao je Virijević.