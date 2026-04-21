Od ranog jutra na imanju u Šimanovcima vlada prava drama, a glavna akterka je Stanija Dobrojević, koja je plakala kao kiša i nije mogla da dođe sebi.

Starletu je sve stiglo zbog izdaje bivšeg verenika Asmina Durdžića, zbog čega se potpuno slomila, te je grcala u suzama.

U teškim trenucima prišla joj je cimerka Milosava Pravilović, koja je odlučila da joj pruži podršku i posavetuje je kao majka, kako bi se izdigla iz teške situacije.

-Nisi nešto raspoložena? - upitala ju je ona, videvši je uplakanu.

-Nisam - dodala je Stanija vidno utučena.

Milosava je pokušala da je ohrabri, podsećajući je da nema razloga da se nervira jer je napolju sve u redu i da je čeka njen život.

-Hiljadu puta sam mislila da su mi lađe sve potonule, ali se izdignem. Bitno je da te voli narod i ljudi, oni sve vide - tešila ju je cimerka.

Međutim, vidno razočarana u okruženje, strarleta je kroz suze izustila:

-J*bote kakvi su ovo ljudi, šta je ovo?!“ - govorila je uporno.

- Sredi se, našminkaj se, doteraj se. Lepa si svakako i znaš sama šta ti fali… Život je borba – poručila joj je Praviloćeva u pokušaju da je ohrabri da obriše suze i nastavi dalje.