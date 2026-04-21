Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i obavestio ovonedeljnog vođu da je potrebno da pet vraćenih takmičara izaberu još pet učesnika koje će povesti sa sobom u kuću Odabranih.
- Draga Elito, sada će svako od učesnika koji su se vratili jedan po jedan izabrati po jednog učesnika koji će otići u kuću Odabranih. Dakle, ovonedeljni Odabrani će biti pet vraćenih učesnika zajedno sa pet takmičara koje će povesti sa sobom - glasilo je pismo.
- Vodim Ivana Marinkovića - rekla je Milosava Pravilović.
- Biram Boginju - rekao je Pop.
- Biram Uroša Stanića - rekla je Sandra Todić.
- Biram Asmina Durdžića - rekla je Sunčica.
- Biram Aneli Ahmić - rekao je Ilija Pečenica.
Miki i Murat u žestokom klinču
Mikiju Dudiću pukao je film kada je video da mu je kafa prosuta iza kreveta, te se odmah obratio Sari Stojanović s kojom je zaratio.
U svađu se neočekivano umešao i Murat Aslyguzin, a zatim je obezbeđenje uletelo u Belu kuću budući da je rasprava bila na ivici fizičkog obračuna.
- Pitao sam je ko je prosuo kafu, nemoj ona da mi diže glas i da mi se k*rči - rekao je Miki.
- Ona je tebi samo odgovorila - rekao je Murat.
- Ne može ona sa mnom tako da razgovara, primiri je - dodao je Miki.
- Koga ti glumiš ovde? Normalno pričam s tobom - odbrusio je Murat.
- Odj*bite oboje, ajde paljba - rekao je Dudić.
- Lepo sam ti odgovorila - rekla je Sara.
- Ova debilka nije normalna, ona se meni k*rči - rekao je Miki.
- Normalno pričam s tobom, j*bem te. Saro, ti isto ne dobacuj - rekao je Murat.
- Lepo ti kažem da je primiriš - odbrusio je Dudić dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.
