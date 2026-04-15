Sva različita imena koja se vrte pa nestaju, pa ih sami oni precrtavaju, pa ih docrtavaju, svedoče o haosu koji postoji iza njih, tako da nema nikakvog sistema sem te antivučićevske agende, a to je malo za neki ozbiljniji pokušaj stvarnog preuzmanja vlasti, kaže analitičar Dragoslav Bokan za "Novosti", komentarišući imena koja su se pojavila na budućoj studentsko-blokaderskoj listi.

Glavne uzdanice blokadera biće političar Vladan Đokić i bivši košarkaš Dejan Bodiroga.

Jedan od njih će biti predsednički kandidat, a drugi će biti nosilac liste na parlamentarnim izborima. Iako je teško zamisliti da jednu od dve najvažnije funkcije u zemlji obavlja politikant Đokić, a da drugu obavlja bivši košarkaš, mediji navode da je ta odluka već "pala".

Sedmi na listi, a postoje zahtevi da bude i peti, jeste osvedočeni nasilnik i lažni ekolog Zlatko Kokanović, koji je traktorom probijao graničnu ogradu i koji se zaletao da gazi policajce, te sa sekirčetom jurio svoje komšije.

Ta visoka pozicija znači da blokaderi njega predviđaju za ministarsku poziciju. Takođe, Veroljub Dugalić završio je na visokom četvrtom mestu, a postoje predlozi da se na toj listi nađu i Dikić i Vidojković.

Bokan sve ovo vidi kao kvazitinejdžersku revoluciju, dečiju igricu u kojoj se profesori skrivaju iza studenata i nevladinih aktivista.

- Sve to zajedno obećava sukobe na ulici. Tu ne postoji politika, i tako će se pojavljivati razni likovi, neki iz hira, neki iz avanture, zato što je neko ko je njima važan to njima rekao, sugerisao ili naredio, neko iz bizarne želje za popularnošću, neko zato što naivno misli da stvari mogu tako lako da se razreše - kaže Bokan.

Osvrnuo se i na situaciju u Mađarskoj i otkrio ko će stradati zbog "glupiranja i haosa u pokušaju".

- Pa setimo se samo glavnog predstavnika opozicije u Mađarskoj pre četiri godine, on je nestao, on je sad gradonačelnik nekog malog gradića i ne postoji više, a bio je čovek oko koga su se svi ujedinili. Sad su konačno našli ozbiljnog igrača, iza koga stoji, po Ilonu Masku , lično Soroš i taj ozbiljan igrač i ozbiljan bekgraund imaju šansu da pobede, kao što se to i videlo u Budimpešti, a ovo ovde deluje stvarno smešno. Jedino što mnogi ljudi od policajaca pa do slučajnih prolaznika moraju da plate cenu glupiranja i tog haosa u pokušaju - zaključuje Bokan.