Učesnica rijalitija Elita 9, Teodora Delić, napustila je žurku kako bi otišla u toalet, a za njom je krenuo i njen bivši verenik Nenad Macanović Bebica.

Pratio ju je u stopu kroz kuću, pa je, kada je Teodora ušla u garderober, najpre otišao do kreveta, a zatim ubrzo potrčao za njom i virio kako bi video kada će izaći.

Kada je krenula iz garderobera, Bebica ju je sačekao i pokušao da je dodirne, što je ona odmah odbila.

Nakon što je ponovo pokušao, odlučno ga je oterala od sebe, a on je potom pokušao da je uštine.

"Uradiće joj nešto"

Gledaoci su bili zgroženi njegovim ponašanjem i činjenicom da je konstantno prati i ne da joj mira, pa su se nizali brojni komentari.

-"Vežite ovog bolesnika", "Manijak, ne ostavlja je na miru", "Ovo je bolesno, izvedite čoveka, uradiće joj nešto", "Bože dragi, jezivo", "Strašno, vidite mu pogled" - samo su neki od komentara u kojima su gledaoci osudili njegovo ponašanje.