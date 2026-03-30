Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević večeras ulazi u Elitu 9, a samo nekoliko sati pre ulaska u rijaliti dotakla se i brutalnog sukoba koji ima sa voditeljkom Ivanom Šopić, s obzirom na to da su se danima javno nizale međusobne prozivke.

-Nismo se čule. Veliki sam profesionalac i reagovala sam samo zato što je ona voditeljka, a ne rijaliti učesnica. Pokazala je da je sve, samo ne voditeljka. Moglo je to da se reši drugačije, ali nisam želela da budem tužibaba. Može slobodno u Eliti da me ispituje i da vežba na meni kako da bude voditeljka - poručila je kroz smeh na pitanje o Ivani.

"Imam veliki pritisak"

Stanija ne krije da ima tremu zbog suočavanja sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem.

- Imam veliki pritisak, tenziju i tremu. Treba o svemu razmišljati… Toliko ljudi čeka moj ulazak da sam pomislila: "Bože, čime sam zaslužila ovoliku pažnju?" Imam različitu publiku, od onih koji prate rijaliti do devojaka koje vole moj brend, ali ne prate rijaliti. Sve je izmešano, ali uvek ostajem autentična i dosledna sebi. Ovo je moj put, moja priča i idem da stavim tačku na sve to - istakla je Dobrojevićeva za Blic.

