Izveštaj Euronews-a opisuje sve veće učešće Kolumbijaca u ukrajinskoj vojsci, uglavnom zbog ekonomskih poteškoća i ograničenih mogućnosti za zapošljavanje u njihovoj zemlji, prenosi grčki portal Pronjuz.

Kako je napomenuto, njihova mesečna plata je 2.800 evra, isključujući... bonuse, koji variraju u zavisnosti od slučaja.

Dodatni novac se odnosi na misije koje su im dodeljene i naravno na to da li su u stanju da ih izvrše.

Prema svedočenjima rođaka istih, kao i njihovih supružnika, pojedinci se regrutuju obećanjima visokih plata, kao što su plate od približno 12 miliona kolumbijskih pezosa mesečno (2.730 do 2.750 evra) i dodatni bonusi, koji se predstavljaju kao posebno atraktivni u odnosu na lokalne prihode.

U jednom značajnom slučaju, Kolumbijac koji je radio kao vozač kola hitne pomoći navodno se pridružio ukrajinskim oružanim snagama kao lekar, iz finansijskog očaja, uz obećanje privremenog rada u inostranstvu. Trenutno je u ruskim rukama i osuđen je na višegodišnju zatvorsku kaznu, dok njegova porodica pokušava da obezbedi njegovo oslobađanje, prenosi grčki portal.

Istovremeno, navodi se da je više od 10.000 Kolumbijaca možda učestvovalo u sukobima širom sveta, kako legalno tako i ilegalno.

Stručnjaci ističu da reputacija Kolumbijaca kao sposobnih vojnika, u kombinaciji sa obaveznom vojnom službom, doprinosi velikoj potražnji za njihovim regrutovanjem u inostranstvu.

Naravno, oni naglašavaju da ova slika ne odražava uvek stvarno ratno iskustvo, nešto što i sami shvataju kada se suoče licem u lice sa Rusima, dodaje se u članku-

