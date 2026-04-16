U Berlinu je održan sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute naveo je da zemlje partneri moraju povećati investicije, kako bi Ukrajini ove godine obezbedile 60 milijardi dolara odbrambene pomoći.

Pobeda u ratu u Ukrajini je za ruskog predsednika Vladimira Putina samo "daleki san", ali zemlje saveznice moraju da nastave da podržavaju Ukrajinu, izjavio je Rute.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obavlja niz poseta ukrajinskim partnerima u Evropi, kako bi obezbedio dodatnu pomoć svojoj zemlji.

Nakon što je putovao u Nemačku i Norvešku, Zelenski se sastao sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni. Posle sastanka poručio je da je Italija zainteresovana za sporazum o dronovima.

Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštava da planovi nekoliko evropskih zemalja da povećaju isporuku dronova Ukrajini dovode do nepredvidivih posledica i oštre eskalacije vojne i političke situacije širom kontinenta.

Raketni napad na Odesu, šestoro stradalo



Šest osoba je stradalo, a 11 je povređeno u Odesi tokom ruskog raketnog napada i napada dronovima, rekao je ukrajinski zvaničnik.

Napad dronovima rusku luku Tuapse, stradalo dvoje dece



Dvoje dece, uzrasta pet i 14 godina, poginulo je u ukrajinskim napadima dronovima na područje ruske crnomorske luke Tuapse, saopštio je lokalni guverner Venijamin Kondratjev.

Kondratjev je u objavi na Telegramu naveo da su u napadima pogođena brojna preduzeća, kao i da je pričinjena značajna materijalna šteta.

Prema njegovim rečima, u masovnim napadima dronovima oštećeno je i više stambenih objekata u regionu.

Pet osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, među njima i dete



Pet osoba, među kojima i dete, poginulo je u noćnom ruskom napadu na Kijev, dok je 21 osoba povređena, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Prema navodima objavljenim na Fejsbuku, napadi su zabeleženi u Podiljskom, Obolonskom, Ševčenkivskom i Desnjanskom okrugu, preneo je Ukrinform.

U Obolonskom okrugu zapalili su se parkirani automobili, a oštećeni su magacin, prodavnica guma i zgrada prodavnice.

