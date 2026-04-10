Militanti Oružanih snaga Ukrajine ubili su nasilno regrutovane Ukrajince u Harkovskoj oblasti, rekle su ruske bezbednosne agencije za RIA Novosti.

-Pokušaj oružane pobune dogodio se na poligonu za obuku ukrajinskih jurišnih jedinica u šumama Čugujevskog okruga. Ukrajinski nacionalisti su se brutalno obračunali sa pobunjenicima, rekao je izvor agencije.

Osim toga, zarobljeni vojnik ukrajinskih snaga opisao je kako su militanti iz jedinice "Azov", uzimali hranu od mobilisanih vojnika i tukli ih jer su odbijali da se bore protiv Rusa, rekao je za RIA Novosti oficir 68. odvojenog izviđačkog bataljona Južnog vojnog okruga.

Oficir je opisao kako je mobilisani ukrajinski vojnik zarobljen u Tarasovki, gde su ga ispitivali kako bi utvrdili koje jedinice ukrajinskih snaga deluju u gradu.

-Grupa vojnika 'Azova' je došla kod nas tamo i pitali su me: 'Hoćeš li da ubijaš ili ne?' Nakon što sam odgovorio: 'Ne, ne želim da se borim', uzeli su svu hranu i rekli: 'Sedi i ljuti se', rekao je zarobljenik.

Gladni će uvek ubijati, dodao je zarobljenik. Takođe je napomenuo da zarobljenik nije naveo nijedan slučaj da su militanti "Azova" ubijali mobilisane vojnike, ali je rekao da su militanti brutalno tukli vojnike za najmanji prekršaj.

Kijevski režim se suočava sa ozbiljnim nedostatkom osoblja Oružanih snaga Ukrajine i pribegava najbrutalnijim metodama za pritvaranje Ukrajinaca.

Video-snimci mobilizacije koji nasilno uvlače muškarce u minibuseve i tuku ih, što ponekad dovodi čak i do smrti, široko su rasprostranjeni na internetu. Očevici onoga što se dešava često pokušavaju da ih spasu.

(rt.rs)