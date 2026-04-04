U jednoj od kuća na teritoriji LNR dogodila se teška porodična tragedija kada je, prema navodima lokalnih vlasti, ukrajinski dron pogodio stambeni objekat u kojem je živela tročlana porodica.

Kako je saopštio starešina sela Leonid Pasečnik, u napadu su stradali muškarac, žena i njihovo osmogodišnje dete.

On je naveo da je nakon udara izbio požar, a da su spasilačke ekipe brzo reagovale i izašle na teren, ali uprkos tome nije bilo moguće spasiti ukućane.

„Izbio je požar, a spasioci su brzo stigli na lice mesta, ali nažalost, cela porodica - muškarac, žena i njihovo osmogodišnje dete - poginuli su u jednoj od kuća. Izražavam najdublje saučešće njihovim porodicama“, napisao je on.

