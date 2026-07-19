Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je pogibija dvojice američkih vojnika u iranskom napadu na bazu u Jordanu tragedija, ali da Vašington neće odustati od operacije čiji je cilj, kako tvrdi, da spreči Teheran da dođe do nuklearnog oružja.



Tramp je branio nastavak vojnih operacija nakon što je Američka centralna komanda (CENTCOM) pokrenula novi talas udara na Iran, usmeren i na pripadnike Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC) odgovorne za napad na američke snage.

- Učinili smo to jer ne želimo da Iran dođe do nuklearnog oružja. To samo pokazuje koliko su Iranci loši - rekao je Tramp.

Američki predsednik pogibiju vojnika nazvao je „veoma tužnim događajem“, ali je odbacio mogućnost da zbog novih žrtava promeni kurs prema Iranu. Prema njegovim rečima, američki vojnici poginuli su izvršavajući zadatak od ključnog značaja za bezbednost Sjedinjenih Američkih Država.

Dvojica poginula, jedan vojnik nestao

CENTCOM je potvrdio da su dvojica pripadnika američke vojske poginula 17. jula u Jordanu, dok su američke i savezničke snage pokušavale da odbiju napad iranskim balističkim raketama i bespilotnim letelicama.

Jedan američki vojnik i dalje se vodi kao nestao. Još četvorica su zbog povreda prebačena u jordanske bolnice, ali su kasnije otpuštena. Pripadnici koji su pregledani zbog lakših povreda vratili su se na dužnost. Identitet poginulih nije odmah objavljen kako bi njihove porodice prvo bile obaveštene.

Na pitanje da li će lično kontaktirati porodice poginulih vojnika, Tramp je odgovorio:

- Naravno da hoću. Uvek to radim. Da.

Amerika odmah pokrenula odmazdu

Američka vojska je posle napada u Jordanu izvela osmu uzastopnu noć udara na Iran. Gađani su objekti obalskog nadzora, protivvazdušne odbrane, pomorski kapaciteti, kao i skladišta raketa i bespilotnih letelica.

CENTCOM je saopštio da su posebno napadnute snage IRGC koje su izvele udar na američke vojnike u Jordanu. U širem području Bliskog istoka trenutno je raspoređeno više od 50.000 pripadnika američke vojske.

Iran je u međuvremenu objavio da više neće poštovati memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je trebalo da ograniči dalju eskalaciju. Tramp je za Njuznejšn poručio da ga odluka Teherana „uopšte ne zanima“ i ponovio da su američki vojnici poginuli služeći svojoj zemlji.

Pogibija dvojice vojnika povećala je ukupan broj smrtno stradalih pripadnika američkih snaga u ratu sa Iranom na 16. Američki gubici nastali su u napadima na baze i logističke objekte širom regiona, ali i u padovima vojnih letelica uključenih u operacije.

Tramp uzvratio demokratama

Pojedini demokratski članovi Kongresa optužili su Trampa da je odgovoran za smrt vojnika jer je Sjedinjene Američke Države uvukao u, kako su naveli, nepotreban rat.

Tramp je odgovorio poređenjem sadašnjih gubitaka sa ratovima u Vijetnamu i Avganistanu, posebno napadajući svog prethodnika Džozefa Bajdena.

- Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Vijetnamu? Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Avganistanu u jednom danu? U jednom danu, pod vođstvom ‘zadremalog’ Džoa Bajdena - rekao je Tramp.

Njegova poruka je da pogibija američkih vojnika neće zaustaviti operaciju. Vašington nastavlja udare, dok Iran širi napade na američke baze u regionu, čime se sukob dodatno približava otvorenom i dugotrajnom ratu.