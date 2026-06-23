Senat je usvojio rezoluciju sa 50 glasova za i 48 protiv, nakon što je ranije ovog meseca odobrio i Predstavnički dom. Glasanje odražava rastuću zabrinutost zbog nepopularnog sukoba koji je počeo 28. februara, čak i među pojedinim republikancima bliskim Trampu, navodi Rojters.

Katar i Pakistan objavili su u ponedeljak zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su se razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj odvijali u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, kao i da će se tehnički razgovori o svim pitanjima nastaviti do kraja nedelje u švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok.

Delegacije na visokom nivou dogovorile su se o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana, navodi se u saopštenju.

Strane su se dogovorile i o osnivanju tela za rešavanje sukoba, kako bi se osiguralo poštovanje prekida vojnih operacija u Libanu, gde je u toku sukob Izraela i militantne libanske grupe Hezbolah, koju podržava Iran.

Peta runda pregovora između Libana i Izraela pod pokroviteljstvom SAD počela je u Stejt departmentu u Vašingtonu, a libanski predsednik Džozef Aun izrazio je nadu da bi ovi razgovori mogli da budu "odlučujući", prenela je NNA.